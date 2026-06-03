3·î18Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥ÈEP¡ØC.U.T¡Ù¤ò¤Ò¤Ã¤µ¤²¡¢5·î6Æü¤Î»¥ËÚ¤«¤éÁ´¹ñ¤ò²ó¤Ã¤Æ¤­¤¿¡Öyama C.U.T¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ä¥¢¡¼ "±©²½"¡×¤¬5·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦Zepp Haneda¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò·Þ¤¨¤¿¡£º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ë¡Ö¡É±©²½¡É¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ò´§¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤³¤½¤¬2026Ç¯¤Îyama¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤À¤«¤é¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¤À¡£¥µ¥Ý¡¼¥È¥Ð¥ó¥É¤¬ÅÐ¾ì¤ÎSEÂå¤ï¤ê¤Ë¥¸¥ã¥º¥Õ¥¡¥ó¥¯¤Ê¥¤¥ó¥¹¥È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òÁÕ¤Ç¤ëÃæ¡¢´ÑµÒ¤ÎÇï¼ê¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¡¢yama¤¬¥ª¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£¤½