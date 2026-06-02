２日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比１７．３６ポイント（０．４３％）高の４０７５．１０ポイントと３日ぶりに反発した。自律反発狙いの買いが優勢となる流れ。上海総合指数は前日までの下落で、４月１７日以来、約１カ月半ぶりの安値水準に低迷していた。値ごろ感が着目されている。人工知能（ＡＩ）産業拡大見通しを背景として、世界的にＡＩ株ラリーが続いていることも支援材料。中国株マーケット