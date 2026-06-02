２日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比１７．３６ポイント（０．４３％）高の４０７５．１０ポイントと３日ぶりに反発した。

自律反発狙いの買いが優勢となる流れ。上海総合指数は前日までの下落で、４月１７日以来、約１カ月半ぶりの安値水準に低迷していた。値ごろ感が着目されている。人工知能（ＡＩ）産業拡大見通しを背景として、世界的にＡＩ株ラリーが続いていることも支援材料。中国株マーケットでも関連銘柄に買いが広がった。

ただ、上値は重い。内部環境に新規の取引材料が乏しい中、米イラン和平交渉の進ちょくを見極めたいとするムードも漂っている。指数は安く推移する場面もみられた。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、ハイテクの上げが目立つ。光ファイバー・ケーブルの江蘇亨通光電（６００４８７／ＳＨ）と飛光繊光纜（６０１８６９／ＳＨ）、通信機器製造・販売の江蘇永鼎（６００１０５／ＳＨ）がそろって１０．０％（ストップ）高、産業向けＩｏＴ事業の富士康工業互聯網（６０１１３８／ＳＨ）が８．５％高、薄膜コンデンサー中国最大手の廈門法拉電子（６００５６３／ＳＨ）が７．４％高で引けた。ほか、ハイテク・スタートアップ企業向け市場「科創板」では、プリント基板（ＰＣＢ）大手の生益電子（６８８１８３／ＳＨ）が７．０％高。主要５０銘柄で構成される「上証科創板５０成分指数（Ｓｔａｒ５０）」は１．６％高と他の主要指数をアウトパフォームした。

非鉄株も物色される。江西銅業（６００３６２／ＳＨ）が１０．０％（ストップ）高、洛陽モリブデン（６０３９９３／ＳＨ）が７．２％高、廈門タングステン業（６００５４９／ＳＨ）が５．６％高、中国アルミ（６０１６００／ＳＨ）が４．６％高で取引を終えた。産金株、銀行・証券株、自動車株なども買われている。

半面、石炭・石油株はさえない。中国中煤能源（６０１８９８／ＳＨ）が２．９％、中国神華能源（６０１０８８／ＳＨ）が１．６％、陝西煤業（６０１２２５／ＳＨ）が１．５％、中曼石油天然気集団（６０３６１９／ＳＨ）が２．１％、中国石油天然気（６０１８５７／ＳＨ）が１．５％ずつ下落した。不動産株、インフラ関連株、消費株、医薬株、空運株、公益株も売られている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が４．４１ポイント（１．５９％）安の２７２．７５ポイント、深センＢ株指数が１５．７１ポイント（１．４０％）高の１１３５．１０ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）