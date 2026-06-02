きょう2日（火）は、台風6号が暴風域を伴いながら、九州南部にかなり接近し、その後あまり勢力を落とさずに西日本から東日本の太平洋側を東へ進む予想です。奄美地方や九州南部では夕方にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まるおそれがあります。また、暴風にも厳重な警戒が必要です。四国地方や近畿地方も夜は太平洋側を中心に台風本体の雨雲がかかり、猛烈な雨の降るところがあるでしょう。あす未明にかけて