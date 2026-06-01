●台風6号北上 あす2日(火)夜に県内に最接近●あす2日(火)は強弱繰り返す雨 夜は東部ほど風・波が警報級も●3日(水)は台風は東日本方面へ 県内は曇りがちの日が多い＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう1日(月)の県内は、午前は日ざし十分でしたが午後は厚い雲が増え、南から時々雨雲が流れ込んできました。南からやってくる雨雲により、南のエリア、九州南部地方はきょう1日(月)、梅雨入りの発表もありました。 ただ、この雨は