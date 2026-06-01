後藤田知事は5月18日で就任から3年を迎え、任期は残り1年となりました。この節目にあたってフォーカス徳島では、3年間の県政と、今後の課題などについてあらためて話を聞きました。6月1日は、自己評価とまちづくりについてです。 後藤田正純知事が、「勝負の4年間」と位置付けた任期も残すところ1年。今、何を思い徳島の未来を語るのでしょうか。 （記者）「まずは3年間の自己評価と残りの任期の課題どう考えます