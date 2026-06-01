CASC（中国航天科技集団）は日本時間2026年5月31日、西昌衛星発射センターから「長征2号丁」ロケットを打ち上げ、衛星インターネット技術試験衛星を所定の軌道へ投入することに成功しました。打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：長征2号丁（衛星インターネット技術試験衛星）・ロケット：長征2号丁（Long March 2D）・打ち上げ日時：日本時間 2026年5月31日 3時07分・発射場：西昌衛星発射センター（中国）・ペ