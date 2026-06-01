5月は月間打率.143ソフトバンクは1日のプロ野球公示で、山川穂高内野手を出場選手登録から外した。今季は46試合の出場で打率.175、9本塁打、25打点と低迷している。西武からFAとなり加入して3年目の今季は打撃不振にあえぎ、3・4月は打率.195、5本塁打、14打点。5月も月間打率.143としており、ここまで出場11試合連続ノーアーチとなっている。中日は高橋宏斗投手を抹消。今季は9試合に先発し1勝6敗、防御率4.86。直近3試合連