6月1日(月)寺島尚正アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～8時00分）が放送され、月曜コメンテーターで経済評論家の上念司氏と、ナフサについて意見を交わした。 現場が急に2倍になることはない 寺島アナ「赤沢経済産業担当大臣はきのう、4月のナフサの国内生産が前の年の同じ月に比べ22.8%減ったことに関し