160.78エンベロープ1%上限（10日間） 160.31ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 159.48現値 159.1910日移動平均 159.13一目均衡表・転換線 158.87一目均衡表・雲（上限） 158.3621日移動平均 157.88一目均衡表・基準線 157.69100日移動平均 157.60エンベロープ1%下限（10日間） 156.53一目均衡表・雲（下限） 156.41ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 155.2