谷口喜多朗のソロプロジェクトTeleが2027年3月22日、神奈川・Kアリーナ横浜にてワンマンライブを開催することが発表となった。Teleは、2025年12月から2026年3月まで＜Tele Tour 2025-2026「蟲」＞を開催し、千葉・幕張メッセ国際展示場9〜11ホール公演から大阪・Zepp Osaka Bayside公演まで9都市13公演を完遂。次なるアクションが待たれていたところで発表されたのが、自身初のKアリーナ横浜にて最大規模のワンマンに臨むというも