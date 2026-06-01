Tele、Kアリーナ横浜にて自身最大規模のワンマン公演を2027年3月開催
谷口喜多朗のソロプロジェクトTeleが2027年3月22日、神奈川・Kアリーナ横浜にてワンマンライブを開催することが発表となった。
Teleは、2025年12月から2026年3月まで＜Tele Tour 2025-2026「蟲」＞を開催し、千葉・幕張メッセ国際展示場9〜11ホール公演から大阪・Zepp Osaka Bayside公演まで9都市13公演を完遂。次なるアクションが待たれていたところで発表されたのが、自身初のKアリーナ横浜にて最大規模のワンマンに臨むというものだ。
チケットの先行予約受付はイープラスにて本日6月1日12:00より。
■Tele / Kアリーナ公演＜タイトル未定＞
2027年3月22日(月/祝) 神奈川・Kアリーナ横浜
open16:00 / start17:30
【チケット先行予約】
受付開始：6月1日(月)12:00
受付URL：https://eplus.jp/tele/
■ライブ／イベント出演情報
＜MONSTER baSH 2026＞
8月22日(土) 国営讃岐まんのう公園
＜SWEET LOVE SHOWER 2026＞
8月29日(土) 山梨県山中湖交流プラザきらら
関連リンク
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