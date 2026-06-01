谷口喜多朗のソロプロジェクトTeleが2027年3月22日、神奈川・Kアリーナ横浜にてワンマンライブを開催することが発表となった。

Teleは、2025年12月から2026年3月まで＜Tele Tour 2025-2026「蟲」＞を開催し、千葉・幕張メッセ国際展示場9〜11ホール公演から大阪・Zepp Osaka Bayside公演まで9都市13公演を完遂。次なるアクションが待たれていたところで発表されたのが、自身初のKアリーナ横浜にて最大規模のワンマンに臨むというものだ。

チケットの先行予約受付はイープラスにて本日6月1日12:00より。

■ライブ／イベント出演情報

＜MONSTER baSH 2026＞

8月22日(土) 国営讃岐まんのう公園

＜SWEET LOVE SHOWER 2026＞

8月29日(土) 山梨県山中湖交流プラザきらら