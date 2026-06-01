台風6号（チャンミー）は1日、沖縄地方にかなり接近し、非常に強い風や強い風が吹き、沿岸の海域ではうねりを伴い猛烈なしけや大しけとなっています。その後、3日にかけて暴風域を伴ったまま西日本から東日本に接近するおそれがあります。 【画像をみる】台風の最新進路予想、1日～雨風シミュレーション 断続的に非常に激しい雨…総降水量が多くなる見込み 台風6号は、1日午前10時には那覇市の南にあって、1