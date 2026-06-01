台風6号（チャンミー）は1日、沖縄地方にかなり接近し、非常に強い風や強い風が吹き、沿岸の海域ではうねりを伴い猛烈なしけや大しけとなっています。その後、3日にかけて暴風域を伴ったまま西日本から東日本に接近するおそれがあります。

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断続的に非常に激しい雨…総降水量が多くなる見込み

台風6号は、1日午前10時には那覇市の南にあって、1時間におよそ15キロの速さで北へ進んでいます。

中心の気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は45メートルで、中心の東側185キロ以内と西側150キロ以内では風速25メートル以上の暴風となっています。

台風は2日から東よりに進路を変え、暴風域を伴って強い勢力を維持したまま、2日にかけて九州南部・奄美地方に、同日夕方から夜にかけて九州北部地方へ最も接近する見込みです。

その後も勢力を維持したまま、2日夜遅くから3日午前中にかけて中国地方や近畿地方へ、3日中には暴風域を伴ったまま東海地方や関東甲信地方に接近するおそれがあります。

＜雨の予想＞（多い所）

■2日正午までの予想24時間降水量

中国地方 １００ミリ

四国地方 １５０ミリ

九州北部 ８０ミリ

九州南部 ２５０ミリ

沖縄地方 ２５０ミリ

■3日正午までの予想24時間降水量

中国地方 ５０ミリ

四国地方 ３００ミリ

九州北部 ２００ミリ

九州南部 １２０ミリ

関東甲信 ２００ミリ

東海地方 ４００ミリ

近畿地方 ３００ミリ

■4日正午までの予想24時間降水量

関東甲信地方 １５０ミリ

＜風の予想＞

■１日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

九州南部 ３０メートル（４５メートル）

沖縄地方 ３０メートル（４５メートル）

■２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

九州南部 ３０メートル（４５メートル）

沖縄地方 ３０メートル（４５メートル）

近畿地方 ２３メートル（３５メートル）

中国地方 ２０メートル（３０メートル）

四国地方 ３０メートル（４５メートル）

九州北部 ２５メートル（３５メートル）

■３日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

近畿地方 ３０メートル（４５メートル）

中国地方 ２０メートル（３０メートル）

四国地方 ３０メートル（４５メートル）

関東甲信 ３０メートル（４５メートル）

東海地方 ２５メートル（３５メートル）

＜波の予想＞

■１日に予想される波の高さ

九州南部 ９メートル うねりを伴う

沖縄地方 １０メートル うねりを伴う

■２日に予想される波の高さ

九州南部 １０メートル うねりを伴う

沖縄地方 ８メートル うねりを伴う

近畿地方 ６メートル うねりを伴う

四国地方 ８メートル うねりを伴う

九州北部 ６メートル うねりを伴う

■３日に予想される波の高さ

九州南部 ５メートル うねりを伴う

近畿地方 ９メートル うねりを伴う

四国地方 ８メートル うねりを伴う

九州北部 ５メートル うねりを伴う

関東甲信 １０メートル うねりを伴う

東海地方 ８メートル うねりを伴う

台風本体と前線の影響で、断続的に非常に激しい雨や激しい雨が降り、総降水量が多くなる見込みです。土砂災害や暴風、うねりを伴った高波に厳重な警戒が必要です。