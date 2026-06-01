東京時間10:57現在 ＮＹ原油先物JUL 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝90.01（+2.65+3.03%） NY原油先物は米国とイランの双方が暫定合意に向けた覚書に修正を要求との報道に上昇。