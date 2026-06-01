ウエルスアドバイザーは、２０２５年１２月末時点において「成長投資枠」に登録されている２０９２本（ＥＴＦ、ＤＣ、ＳＭＡ、限定追加型を除く）のファンドの中から、アクティブファンド１４５３本をユニバースとし、独自の定量分析・定性分析に基づき、より中長期の資産運用にふさわしいと判断された合計１０本のファンドを選定し、『−ＷｅａｌｔｈＡｄｖｉｓｏｒＡｗａｒｄ２０２５−”ＮＩＳＡ成長投資枠”ＷＡ優秀ファ