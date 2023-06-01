フィリーズ戦■ドジャース ー フィリーズ（日本時間1日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は31日（日本時間6月1日）、本拠地フィリーズ戦に「1番・指名打者」で出場する。2試合ぶりとなる11号は飛び出すか。先発マウンドには山本由伸投手があがる。大谷は前日の同戦で初回に右前打をマーク。5打数1安打で、連続出塁は15試合となった。今月は本塁打の出ない時期もあり、昨年15本塁打を放った5月は、今季はここまで4本塁