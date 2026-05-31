BOYNEXTDOOR、が5月30日にデビュー3周年を迎えた。BOYNEXTDOORは所属事務所を通じて、「初めて立ったステージのことは今でも鮮明に覚えています。もうデビュー3周年だなんて感慨深いです。これまで歩んできた道を振り返ると、もっと走り続けたいという情熱が湧いてきます。努力してもっと良いステージをお見せしたいという気持ちはいつも変わりません。これからもさらに素敵な姿で良い音楽をお届けしたいです。リリースを控えた1st