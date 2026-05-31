JR東海は、6月2日夜から3日の終日にかけて、東海道新幹線で運転見合わせなどの可能性があることを明らかにした。台風6号の接近に伴う大雨・強風のためで、一部の時間帯・区間で、急遽の運転見合わせ、行先変更、列車の運休等の可能性があるとしている。現時点では計画運休は予定していない。なお、6月2日・3日のきっぷを予約・購入しており、旅行の計画の変更を検討する場合、無手数料での変更や払い戻しを受け付ける。