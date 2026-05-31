「2026年シーズン開幕から2か月時点のMLB最大の勝者と敗者」MLB開幕から2か月。米スポーツ専門メディア「ブリーチャー・レポート」は28日（日本時間29日）に「2026年シーズン開幕から2か月時点のMLB最大の勝者と敗者」と題した記事を掲載した。“最大の勝者”には、ホワイトソックスの村上宗隆内野手が選出された。同メディアは「もちろん、ここまでに起きたすべての出来事が、この先のレギュラーシーズン残り4か月の展開を必