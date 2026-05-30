宝島社（東京都千代田区）が、発売50周年を迎えた亀田製菓（新潟市江南区）のロングセラー菓子「ハッピーターン」初の公式ブック「HAPPY TURN ツイてるしあわせ ハッピーターン 50th ANNIVERSARY BOOK」を5月29日に発売しました。【写真】こまかすぎる！本物そっくりのポーチ＆アクリルチャーム収納力もハンパないじゃん！5月29日は「こう（5）ふく（29）＝幸福」の語呂合わせで「ハッピーターンズデー」に制定されていま