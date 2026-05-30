宝島社（東京都千代田区）が、発売50周年を迎えた亀田製菓（新潟市江南区）のロングセラー菓子「ハッピーターン」初の公式ブック「HAPPY TURN ツイてるしあわせ ハッピーターン 50th ANNIVERSARY BOOK」を5月29日に発売しました。

【写真】こまかすぎる！ 本物そっくりのポーチ＆アクリルチャーム 収納力もハンパないじゃん！

5月29日は「こう（5）ふく（29）＝幸福」の語呂合わせで「ハッピーターンズデー」に制定されています。誌面では、味の秘密や製造工程、「ご当地ハッピーターン」全32種など長年愛されてきた「ハッピーターン」の世界観を紹介。

50周年パッケージを再現した収納ポーチが特別付録になっており、色味や文字は本物そっくりに、裏面は栄養素を表記するなど遊び心満載なデザインに仕上げています。内側はポケットが充実していて、小物をすっきりと整理でき、A5サイズのノートも収まるほか、文具入れやコスメ入れなどさまざまな用途で使えます。付属のアクリルチャームはキャンディー型包装までリアルに再現。取り外し可能で、バッグやポーチのアクセントとしても楽しめます。

価格は2999円（税込み）です。