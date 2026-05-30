日本有数の映画ガイド・高橋ヨシキが新作映画をレビューする『高橋ヨシキのニュー・シネマ・インフェルノ』。恋人に誘われ、山荘を訪れた女性に迫る極限恐怖！＊＊＊『KEEPER／キーパー』評点：★3.5点（5点満点）© 2025 SHADOWLESS HORSE PICTURES INC. ALL RIGHTS RESERVED.鬱蒼とした森に宿る本物の怪異悪魔でも死霊でも魔女でも良いが、そういう超自然的な存在は森との結びつきが深い。というのも歴史を通じて、人間