本拠地タイガース戦米大リーグ、ホワイトソックスは29日（日本時間30日）、本拠地タイガース戦に延長10回、4-3で逆転サヨナラ勝ちを収めた。村上宗隆内野手は「2番・一塁」で先発も、3回に右脚を負傷し途中交代。殊勲のサヨナラ本塁打を放ったバルガスは、ジョークを交えながら村上の早期復帰を願った。村上にアクシデントが起きたのは3回1死一塁の第2打席。二ゴロとなり、全力疾走。一塁はセーフとなったものの、右大腿裏を押