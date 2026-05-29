防御率1.51はメジャー3位…3失点以上の登板はなしベテランの域に差し掛かりながらも、全盛期を過ごしている。かつて日本ハムやソフトバンクで活躍し、今季はレイズでプレーするニック・マルティネス投手は、28日（日本時間29日）時点でメジャー3位の防御率1.51をマーク。35歳にして新境地に到達した。35歳のマルティネスは今年2月にレイズと1年1300万ドル（約20億円）の契約を結んだ。メジャーリーグ基準では格安に入る金額だ