FRUITS ZIPPERが、新曲「ぱわーオブらぶ」を本日リリースした。また、MVのティザー映像も本日20時に公開される。“ごはんも、おやつも、睡眠も、日常のすべてが重なり合って、この世界はフルパワー（＝ふるっぱー）になる”。そんなメッセージを言葉遊びを交えて届ける今作は、FRUITS ZIPPERならではの“KAWAII”パワーとポジティブなエネルギーを詰め込み、世代を超えて愛される楽曲に仕上がったという。作詞・作曲は「わたしの一