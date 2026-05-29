最新アルバム『禁じ手』を3月11日にリリースし、3月17日から5月28日まで18公演を回るツアー＜椎名林檎 党大会 令和八年列島巡回＞を行った椎名林檎。＜党大会＞と銘打ってライブを行うのは、デビュー15周年だった2013年の11月に＜党大会 平成二十五年神山町大会＞として、渋谷Bunkamuraオーチャードホールで5DAYSのライブを行って以来。つまりツアーとしての開催は、これが初めてである。「今回は、党大会に相応しい、音響に定評の