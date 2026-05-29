中東や中央アジアなどを担当するアメリカ中央軍が、「敵対勢力が商用の位置情報データを悪用し、作戦地域にいるアメリカ軍関係者を標的化または監視しているという複数の脅威報告を受け取った」と説明したことが明らかになりました。Exclusive: US military personnel are being targeted using location data, Pentagon letter shows | Reutershttps://www.reuters.com/business/media-telecom/pentagon-says-us-military-personn