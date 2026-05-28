Aile The Shotaが今年2月にリリースした2ndアルバム『REAL POP 2』を携え3月よりスタートした自身最大規模となる全国11都市ツアー＜Aile The Shota Oneman Tour 2026 “キセキセツ”＞が、5月28日(木)のZepp DiverCity(TOKYO)公演をもってツアーファイナルを迎えた。『REAL POP 2』は、2024年11月にリリースされた1stアルバム『REAL POP』で掲げた“本質的で大衆的であること”というコンセプトを継承し、そのスピリットをさらに進