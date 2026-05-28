２８日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比４．９１ポイント（０．１２％）高の４０９８．６４ポイントと３日ぶりに反発した。押し目買いが優勢となる流れ。世界的な人工知能（ＡＩ）投資ブームを背景に、ハイテク産業の業績拡大も改めて意識された。華為技術（ファーウェイ）が先ごろ、半導体産業の発展を導く新たな原則「韜（τ）定律」（タウ・スケーリング）を発表するなど、中国の先端技術が高度化し