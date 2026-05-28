2回の走塁で左ハムストリングを負傷【MLB】ドジャース 4ー1 ロッキーズ（日本時間28日・ロサンゼルス）ドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地でのロッキーズ戦に4-1で勝利し、5連勝を飾った。大谷翔平投手が5勝目＆9号など躍動した一方で、試合中に左太ももを痛めたテオスカー・ヘルナンデス外野手が負傷者リスト（IL）入りすることになり、日本のファンも「大変だこりゃ」と怪我人が続出するチームへの危機感を募らせている