2回の第1打席で負傷交代【MLB】ドジャース 4ー1 ロッキーズ（日本時間28日・ロサンゼルス）ドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地でのロッキーズ戦に3-1で勝利し、スイープを飾った。大谷翔平投手が5勝目を挙げた一方で、主力の離脱が決まった。デーブ・ロバーツ監督は試合後、テオスカー・ヘルナンデス外野手が負傷者リスト（IL）入りすることを明言した。2-0で迎えた2回。「6番・左翼」で先発したT・ヘルナンデスは遊ゴ