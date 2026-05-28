2回の第1打席で負傷交代

【MLB】ドジャース 4ー1 ロッキーズ（日本時間28日・ロサンゼルス）

ドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地でのロッキーズ戦に4-1で勝利し、スイープを飾った。大谷翔平投手が5勝目を挙げた一方で、主力の離脱が決まった。デーブ・ロバーツ監督は試合後、テオスカー・ヘルナンデス外野手が負傷者リスト（IL）入りすることを明言した。

2-0で迎えた2回。「6番・左翼」で先発したT・ヘルナンデスは遊ゴロを打つも、全速力で一塁を駆け抜けた。しかし、直後に左の太もも付近を抑え、苦悶の表情を浮かべた。ゆっくりとベンチへ戻り、トレーナーに駆け寄られながらグラウンドをあとにした。

3回の守備からキム・ヘソン内野手が左翼へ。その後、球団は交代理由について左ハムストリングの怪我と発表した。試合後、ロバーツ監督はT・ヘルナンデスについて「検査結果は（ひとまず）よかったが、明日（精密）検査を行う。間違いなくIL入りする状況」と話した。「復帰時期は未定。こういう状況なので、最低でも（復帰まで）数週間かかる。残念だ」と肩を落とした。

ドジャースは前日の同カードで、戦線に復帰したばかりのエンリケ・ヘルナンデス内野手が脇腹を負傷してIL入り。投手陣だけでなく、野手にも故障者が続出している。（Full-Count編集部）