本拠地ロッキーズ戦【MLB】ドジャース ー ロッキーズ（日本時間28日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地ロッキーズ戦に「1番・投手兼指名打者」で出場。6回を投げて5四死球を与えながらも、無安打1失点に抑えて降板。5勝目の権利をもって降板した。初回のマウンドでは先頭マッカーシーを3球三振。2死からラムフィールドに四球を与えたが、続くグッドマンを打ち取った。菅野と対戦した第