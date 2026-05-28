ポルノグラフィティが、EP『種』の収録楽曲である「デッサン#4」のMVを本日19時に公開することをアナウンスした。「デッサン」シリーズは、2000年発売のアルバム『ロマンチスト・エゴイスト』の収録楽曲「デッサン#1」から始まり、これまでのメンバーのリアルな感情をスケッチ（デッサン）するような作風で、今回の4作品目となる「デッサン#4」は、約23年ぶりの新作だ。今作は、これまでの恋愛や別れをテーマにしたデッサンシリー