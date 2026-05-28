28日（木）午後も、全国的に気温や湿度が高めでしょう。沖縄以外で30℃に届く地点は、それほど多くはないとはいえ、蒸し暑い状態の続く地域が多くなります。また、北日本や北陸を中心に、午後は雨の範囲が広がる見込みです。29日（金）明け方にかけては、雷を伴い一時的に雨脚の強まる所があるでしょう。29日（金）朝も全国的に気温が高めで、関東から西で20℃以上の所が多くなります。この方面は日中、気温が30℃を超える所が続出