Ayaseが、シンガーソングライターとして初となる5曲入りEP作品『dialogue』本日配信リリースした。本作は、全曲において作詞・作曲・編曲・歌唱までをAyase自身が手がけたオールプロデュース作品。日々の生活や音楽活動の中で生まれた本心の感情を音楽へと昇華し、自分自身や関わるさまざまな人・物事、そして社会との“対話”をテーマに制作された楽曲を束ねた一作だという。全5曲すべてがノンタイアップで構成されており、自身の