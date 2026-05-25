STARGLOWが5月25日(月)に配信リリースされた新曲「Good Boys Anthem」のMVを公開した。「Good Boys Anthem」は、“どう生きるか”という普遍的なテーマを力強く、そしてポジティブに提示する新時代のアンセム。 歪みを帯びたギターが幾重にも重なり合う重厚なシューゲイザーサウンドに乗せて歌われるのは、他者との関係における“強さ”と“弱さ”、その両方を受け入れることこそが真の強さであるというメッセージだ。さらに本作は