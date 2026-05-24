毎週日曜夜10時からは「有吉ぃぃeeeee！〜そうだ！今からお前んチでゲームしない？」（有吉弘行、タカアンドトシ、アンガールズ・田中卓志）を放送。【動画】丹生明里「女子力が上がった」とタカに感謝！ 豪華24名で「マリオカート ワールド」対決5月24日（日）は、ゲストに矢作兼（おぎやはぎ）、久保田かずのぶ（とろサーモン）、錦鯉、とにかく明るい安村、井口浩之（ウエストランド）、大津広次（きつね）、脇田（シシガシラ）