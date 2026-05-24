丹生明里「女子力が上がった」とタカに感謝！ 豪華24名で「マリオカート ワールド」対決：有吉ぃぃeeeee！
毎週日曜夜10時からは「有吉ぃぃeeeee！〜そうだ！今からお前んチでゲームしない？」（有吉弘行、タカアンドトシ、アンガールズ・田中卓志）を放送。
【動画】丹生明里「女子力が上がった」とタカに感謝！ 豪華24名で「マリオカート ワールド」対決
5月24日（日）は、ゲストに矢作兼（おぎやはぎ）、久保田かずのぶ（とろサーモン）、錦鯉、とにかく明るい安村、井口浩之（ウエストランド）、大津広次（きつね）、脇田（シシガシラ）、お抹茶、昼メシくん、初恋たろう、きしたかの、石井（さや香）、宮下（宮下草薙）、Den（リンダカラー∞）、蓮見翔（ダウ90000）、作家長澤、石田ニコル、丹生明里を迎えて「マリオカート ワールド」をプレイ！
「テレ東プラス」では、放送内容の一部をご紹介します。
矢作、久保田、井口、丹生と一緒に中央区・銀座からスタート！ 「非常にコスパのいい喫茶店がある」というトシの言葉に、半信半疑の有吉たち。
それでもトシは「あるんです！ みなさん！」と、まるで情報番組のようにリポートします。
やってきたのは1982年創業の喫茶館「仏蘭西屋」。銀座の一等地にありながら、リーズナブルでおいしい料理が味わえると人気のお店です。
店内に入ると、待っていたのは…
50歳の誕生日を迎えたタカのために、豪華メンバーが集結。
総勢23人でお祝いします！
パーティーらしく、「ベーコンとアスパラのスパグラタン」「半熟たまごとつくねのドリア」などを自由にシェア。
みんなで食事を楽しみながら、和気あいあいムード…と思いきや、「渡辺くんなんてタカ軍団じゃないだろ」と有吉（笑）。
渡辺（錦鯉）は「全然違います。でも、お祝いはしたいです」と素直な思いを。タカも「ありがとう！」と笑顔を見せます。一方、蓮見（ダウ90000）はタカと初対面。
「タカ軍団だ」と言い張る蓮見ですが、正真正銘のタカ軍団・初恋たろうは…
後輩の蓮見に緊張気味！？（笑）
ここで、50歳を迎えたタカに、普段は照れくさくてなかなか言えない「感謝」を伝えることに。
丹生は「有吉ぃぃeeeee！」のクリスマスプレゼント交換会（2020年12月20日放送）で、タカが用意したミッフィーのライトが当たったことをきっかけに、ミッフィーにハマったと報告。
タカのおかげで女子力が上がったと感謝します。
続いて、「『M-1グランプリ』優勝にタカが関わっていた」と明かす渡辺。
タカトシのライブに出演した際、タカから「もしM-1決勝にいったら、このネタをやった方がいい！」というアドバイスを受け、従ったところ見事優勝したそう。
ところがタカは…
さらに、タカ軍団幹部の長谷川、脇田、初恋たろうは連名で「タカに言いたいこと」を伝えますが、ここでタカが衝撃の告白！ 事の全貌は、ぜひTVerで！
今回は、タカの誕生日を記念して24人で「マリオカート ワールド」をプレイ。3チームによる生き残りをかけたサバイバルレースが開幕します。
夢の大人数マリカー！ 優勝はどのチーム！？
プレイの様子は「TVer」「ネットもテレ東」で確認してください。
番組公式YouTubeでは地上波放送でカットしてしまった出演者のゲームプレイ映像をほぼ
ノーカットでお届け！
【動画】丹生明里「女子力が上がった」とタカに感謝！ 豪華24名で「マリオカート ワールド」対決
5月24日（日）は、ゲストに矢作兼（おぎやはぎ）、久保田かずのぶ（とろサーモン）、錦鯉、とにかく明るい安村、井口浩之（ウエストランド）、大津広次（きつね）、脇田（シシガシラ）、お抹茶、昼メシくん、初恋たろう、きしたかの、石井（さや香）、宮下（宮下草薙）、Den（リンダカラー∞）、蓮見翔（ダウ90000）、作家長澤、石田ニコル、丹生明里を迎えて「マリオカート ワールド」をプレイ！
矢作、久保田、井口、丹生と一緒に中央区・銀座からスタート！ 「非常にコスパのいい喫茶店がある」というトシの言葉に、半信半疑の有吉たち。
それでもトシは「あるんです！ みなさん！」と、まるで情報番組のようにリポートします。
やってきたのは1982年創業の喫茶館「仏蘭西屋」。銀座の一等地にありながら、リーズナブルでおいしい料理が味わえると人気のお店です。
店内に入ると、待っていたのは…
50歳の誕生日を迎えたタカのために、豪華メンバーが集結。
総勢23人でお祝いします！
パーティーらしく、「ベーコンとアスパラのスパグラタン」「半熟たまごとつくねのドリア」などを自由にシェア。
みんなで食事を楽しみながら、和気あいあいムード…と思いきや、「渡辺くんなんてタカ軍団じゃないだろ」と有吉（笑）。
渡辺（錦鯉）は「全然違います。でも、お祝いはしたいです」と素直な思いを。タカも「ありがとう！」と笑顔を見せます。一方、蓮見（ダウ90000）はタカと初対面。
「タカ軍団だ」と言い張る蓮見ですが、正真正銘のタカ軍団・初恋たろうは…
後輩の蓮見に緊張気味！？（笑）
ここで、50歳を迎えたタカに、普段は照れくさくてなかなか言えない「感謝」を伝えることに。
丹生は「有吉ぃぃeeeee！」のクリスマスプレゼント交換会（2020年12月20日放送）で、タカが用意したミッフィーのライトが当たったことをきっかけに、ミッフィーにハマったと報告。
タカのおかげで女子力が上がったと感謝します。
続いて、「『M-1グランプリ』優勝にタカが関わっていた」と明かす渡辺。
タカトシのライブに出演した際、タカから「もしM-1決勝にいったら、このネタをやった方がいい！」というアドバイスを受け、従ったところ見事優勝したそう。
ところがタカは…
さらに、タカ軍団幹部の長谷川、脇田、初恋たろうは連名で「タカに言いたいこと」を伝えますが、ここでタカが衝撃の告白！ 事の全貌は、ぜひTVerで！
今回は、タカの誕生日を記念して24人で「マリオカート ワールド」をプレイ。3チームによる生き残りをかけたサバイバルレースが開幕します。
夢の大人数マリカー！ 優勝はどのチーム！？
プレイの様子は「TVer」「ネットもテレ東」で確認してください。
番組公式YouTubeでは地上波放送でカットしてしまった出演者のゲームプレイ映像をほぼ
ノーカットでお届け！