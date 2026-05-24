汐れいらの新曲「Clover」が、7月3日(金)24時から放送開始のTVアニメ『うちの弟どもがすみません』のエンディング主題歌に決定した。『うちの弟どもがすみません』は、コミックス累計300 万部突破のオザキアキラ(集英社「別冊マーガレット」連載）によるコミックが原作のTVアニメ。母の再婚がきっかけでいきなり4人の弟ができる新米長女の糸と、個性豊かな4人の弟たちとのにぎやかな毎日が織りなす、スイートホームラブコメ作品と