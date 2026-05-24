現職の急逝に伴う東根市長選挙が、きょう告示されました。立候補を届け出ているのは今のところ、前副市長で新人の鈴木敬一さん1人で、無投票の公算が大きくなっています。 鈴木さんは東根市出身で、東根市職員として勤務した後、去年4月から副市長を務めてきましたが、今回の市長選出馬に伴い、ことし3月末で副市長を辞職しています。 けさの第一声で鈴木さんは、北村山公立病院の建て替えに向けた関係機関への要望や、県道48号