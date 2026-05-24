敵地ブルワーズ戦【MLB】ドジャース 11ー3 ブルワーズ（日本時間24日・ミルウォーキー）ドジャースの大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、敵地ブルワーズ戦に「1番・指名打者」で出場し、5打数2安打1四球1打点だった。チームは逆転勝ちを収め、佐々木朗希投手が今季3勝目を挙げた。大谷は相手先発ガッサーと対戦した第1打席ではフルカウントからの内角スイーパーに見逃し三振。3回1死の第2打席では二飛に倒れた。4回の第3打