ジャッジは直近26打席で1安打最強打者のバットから快音が消えた。ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手は22日（日本時間23日）、本拠地でのレイズ戦に「2番・右翼」で先発出場するも、4打数無安打で勝利に貢献できなかった。直近26打席はわずか1安打。「酷い、酷い、酷い」「リーダーシップもない」とNYファンの怒りが膨らみつつある。この日は第1打席に四球を選んだが、以降の4打席はいずれも凡退。9回2死からは中飛に終わり