郷ひろみが5月23日、埼玉・サンシティホール 大ホール公演より全45公演31会場をめぐる全国ツアー＜Hiromi Go Concert Tour 2026〜ALL MY LOVE〜＞をスタートさせた。◆郷ひろみ 写真昨年10月に70歳の誕生日を迎え、日本武道館での2日間にわたる公演で計70曲を完唱するという偉業を成し遂げた彼が、今年迎えたのはファンクラブ発足55周年という節目。レコードデビューよりも前にファンクラブがスタートしたという、当時でも異例のエ