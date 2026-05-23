子どもと卓球で交流する張本美和選手 卓球女子シングルス、世界ランク3位の張本美和選手が23日、香川県三豊市で子どもたちと交流しました。 張本美和選手は、2026年5月10日まで行われた世界卓球の女子団体で準優勝しました。23日は三豊市の保育所を訪れ、約30人の子どもたちと交流しました。 卓球の楽しさを体験してもらおうと、卓球用品のメーカーなどが開いたものです。子どもたちはダンボールに