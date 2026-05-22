自身のインスタグラムで報告バレーボールの元女子日本代表主将として活躍した古賀紗理那さんが21日、自身のインスタグラムを更新。30歳の誕生日を報告した。夫で男子日本代表・西田有志（大阪ブルテオン）とのやりとりを明かすと、ファンの話題を呼んでいる。古賀さんは「元気に健康に30歳を迎えることができました」と記して、チョコケーキやフルーツがたくさん載ったケーキの写真を投稿。「前日に夫と大喧嘩してどうなること