長時間のデスクワークで体の筋肉が凝り固まってしまった人は多いのではないでしょうか。職場や自宅でできるストレッチについて、都道府県民共済グループの公式インスタグラムアカウントが紹介しています。【便利】「えっ…」これが職場でできる“簡単ストレッチ”です！公式アカウントは「オフィスでも家でも！ ガチガチのカラダをほぐす呼吸法＆姿勢改善ストレッチ」と投稿。次の方法を紹介しています。（1）呼吸のコツ緊張