2026年にブランド誕生200周年を迎えるフレンチアルプス生まれのナチュラルミネラルウォーターブランド「エビアン」が、記念キャンペーン「evian200祭」を始動し、ブランドの歩みと価値観を表現した限定デザインボトルコレクションを5月25日から順次、展開します。【写真】えっ！デザイン性が高い！限定デザインボトルコレクションを一挙に見る！エビアンは、1826年にボトリングを開始。200周年という節目を記念して、ブラ