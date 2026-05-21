モスフードサービス（東京都品川区）のハンバーガーチェーン「モスバーガー」が、主要原材料に動物性食材を使わず、野菜と穀物を主原料に使った新ハンバーガー「米粉入りバンズのアボカドバジルバーガー」を5月20日から販売を開始しました。併せて、既存の「ソイパティ」シリーズも全ラインアップをリニューアルしました。【写真】すごい！バンズを使わずにレタスで挟んだハンバーガーも！モスバーガーの“こだわり”がコレ